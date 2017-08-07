Бубнов: "Удивлен воскресной игрой "Зенита"
Известный в прошлом футболист Александр Бубнов поделился мыслями о вчерашнем матче между питерским "Зенитом" и московским "Спартаком".
"Команда Манчини лучше прессинговала, меньше ошибалась и реализовала атакующий потенциал. Каррера должен был просчитать план "Зенита" на игру... Манчини полностью переиграл Карреру.
Во втором тайме "Зенит" смял соперника. Это становится тенденцией, что "Спартак" сдает во втором тайме. Если "Зенит" будет и дальше так играть, а он может и лучше, то это серьезная заявка на победу в чемпионате. Пока все к этому и идет. Я удивлен итогами стартового отрезка "Зенита" и их воскресной игрой. "Спартак" играл целый год в этом составе, а "Зенит" совсем немного, но показал такую сыгранность", - цитирует бывшего футболиста Sportbox.
Напомним, Миллер поздравил "Зенит" с победой над "Спартаком". | soccernews.ru
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|4
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|9
|Урал
|4
|6
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Динамо Москва
|4
|4
|12
|Тосно
|4
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|Арсенал Тула
|4
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|14
|Анжи
|4
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