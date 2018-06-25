Бубнов: "Уругвай - фаворит, а сборная России уже действует на пределе"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа между сборными России и Уругвая.

"Уругвай - фаворит. У южноамериканцев лучше поставлена командная игра, в команде хватает звезд первой величины, чего никак не скажешь о сборной России. Мы видели, как оборона "Атлетико" с Хименесом и Годином действовала против чемпиона России "Локомотива" в Лиге Европы.

Команда Черчесова убедительнее выглядела во встречах с Египтом и Саудовской Аравией? Ничего удивительного, если отталкиваться от изначальных задач. Уругвай рассчитывает пройти как можно дальше, потому постепенно набирает кондиции... тогда как сборная России уже действует на пределе", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

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