Бубнов: "Вернблума давно надо ставить на место"
Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал шведского полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума за его удар в лицо хавбеку "Локомотива" Антону Миранчуку.
"Вернблум ударил соперника локтем - красная, толчок судьи - это тоже красная. Карасев потом сказал, что это была не лучшая его игра. Конечно, это проблема судьи, что он не наказывал Понтуса. Шведа давно надо ставить на место. На любое судейское решение следует с его стороны оскорбление. За такие нарушения, как у Хосонова, даются жёлтые карточки сплошь и рядом. Поэтому непонятно, какие претензии были у Гончаренко", - сказал Бубнов в эфире "Спорт FM".
Напомним, что 31-летний Вернблум получил за свое нарушение только желтую карточку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|16
|33
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|30
|3
|Краснодар
|16
|27
|4
|ЦСКА Москва
|16
|26
|5
|Спартак Москва
|16
|25
|6
|Урал
|16
|24
|7
|Арсенал Тула
|16
|23
|8
|Уфа
|16
|21
|9
|Ахмат
|16
|21
|10
|Рубин
|16
|19
|11
|Ростов
|16
|18
|12
|Амкар
|16
|17
|13
|Тосно
|16
|17
|14
|Анжи
|16
|16
|15
|Динамо Москва
|16
|15
|16
|СКА Хабаровск
|16
|12