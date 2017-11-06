Бубнов: "Вопросы к Манчини остаются прежними"

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Бубнов: "Вопросы к Манчини остаются прежними"Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высказался о результатах, которые в Премьер-Лиге демонстрирует питерский "Зенит".

"Вопросы к Манчини остаются прежними. Итальянец постоянно прибегает к масштабной ротации, ищет оптимальное сочетание, но пока никак не может его найти. С одной стороны, функционально команда благодаря этому готова неплохо, с другой, страдает сыгранность. Против "Зенита" все команды закрываются, за счет чего он владеет инициативой, но реализация оставляет желать лучшего", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, вчера "Зенит" поделил очки с "Рубином". | soccernews.ru

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