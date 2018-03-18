Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высказался о чемпионской гонке в РФПЛ.

"Спартак" приблизился к "Локомотиву", теперь расстояние - 5 очков, но я думаю, что они сейчас борются в первую очередь за место в Лиге Чемпионов. "Краснодар" проиграл и пока отвалился… Сейчас главным конкурентом "Спартака" за попадание в групповой этап напрямую является ЦСКА. Очевидно, что если "Локомотив" не начнет терять очки, то никто другой не сможет включиться в борьбу за титул", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, Бубнов назвал лучшего игрока "Спартака". | soccernews.ru