Бубнов высказался о чемпионской гонке в РФПЛ

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Бубнов высказался о чемпионской гонке в РФПЛИзвестный в прошлом футболист Александр Бубнов высказался о чемпионской гонке в РФПЛ.

"Спартак" приблизился к "Локомотиву", теперь расстояние - 5 очков, но я думаю, что они сейчас борются в первую очередь за место в Лиге Чемпионов. "Краснодар" проиграл и пока отвалился… Сейчас главным конкурентом "Спартака" за попадание в групповой этап напрямую является ЦСКА. Очевидно, что если "Локомотив" не начнет терять очки, то никто другой не сможет включиться в борьбу за титул", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, Бубнов назвал лучшего игрока "Спартака". | soccernews.ru

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3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
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10 Ростов 23 27
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