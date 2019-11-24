Бубнов высказался о матче "Динамо" - "Ростов"

Экс-игрок "Спартака" Александр Бубнов высказался по поводу победной игры московского "Динамо" с "Ростовом" (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.

"В принципе ожидал, что матч получится жарким. Команда Валерия Карпина частенько даёт бой в столице - как со "Спартаком", "Локомотивом" или ЦСКА.

Но игра была равной, и стоит обратить внимание на три назначенных пенальти. Нельзя сказать, что у кого-то из соперников было существенное преимущество. Разве что после перерыва "Динамо" увеличило давление, тогда как "Ростов" из-за этого был уже не так активен. Хозяева заслуженно заработали два одиннадцатиметровых удара и победили", - сказал Бубнов.

"Ростов" занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. "Динамо" с 21 баллами расположился на 7 строчке.

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