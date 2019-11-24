Бубнов высказался о матче "Динамо" - "Ростов"
Экс-игрок "Спартака" Александр Бубнов высказался по поводу победной игры московского "Динамо" с "Ростовом" (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.
"В принципе ожидал, что матч получится жарким. Команда Валерия Карпина частенько даёт бой в столице - как со "Спартаком", "Локомотивом" или ЦСКА.
Но игра была равной, и стоит обратить внимание на три назначенных пенальти. Нельзя сказать, что у кого-то из соперников было существенное преимущество. Разве что после перерыва "Динамо" увеличило давление, тогда как "Ростов" из-за этого был уже не так активен. Хозяева заслуженно заработали два одиннадцатиметровых удара и победили", - сказал Бубнов.
"Ростов" занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. "Динамо" с 21 баллами расположился на 7 строчке.
А еще: "Динамо" обыграло "Ростов" благодаря двум голам с пенальти| http://soccernews.ru
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|М
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|4
|ЦСКА Москва
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|Краснодар
|16
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|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Арсенал Тула
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|Оренбург
|17
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|Урал
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