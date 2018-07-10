Бубнов высказался о шансах Дзюбы перебраться в Англию

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов оценил шансы форварда "Зенита" Артема Дзюбы на переход в АПЛ.

"Дзюба в Англию? Таких там и так очень много, а он уже возрастной футболист. Кроме того, он не обладает техникой, чтобы выступать в АПЛ" - приводят слова Бубнова российские СМИ.

Напомним, что Дзюбой интересовался "Кардифф Сити".

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