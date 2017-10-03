Бубнов: "За чемпионство "Спартаку" будет тяжело бороться"

Российский футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах московского "Спартака" в нынешнем розыгрыше РФПЛ.

"Спартак" далеко отстал от "Локомотива" с "Зенитом". За чемпионство им будет тяжело бороться. Если будут продолжать в том же духе, то всё может быть. У них одна из сильнейших атак в лиге. Перспективы? Реально бороться за третье место, которое даёт путёвку в Лигу Чемпионов" - сказал Бубнов.

По итогам 12 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 17 очков.

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