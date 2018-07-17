Бубнов: "За два года Черчесов не поставил сборной России игру"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов оценил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на своем посту.

"Мы добились положительного результата - это плюс. Но на протяжении двух лет как были проблемы в атаке, так и остались. Никаких сдвигов. В атаке сборная России выглядела слабо. Вопрос по продлению контракта Черчесова - дискуссионный. За два года не поставить игру - это большой срок", - цитирует бывшего футболиста Спорт-FM.

Напомним, Мостовой оценил выступление сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru