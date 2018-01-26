Бубнов: "Зенит" и "Спартак" еще поборются за чемпионство"

Известный футбольный критик Александр Бубнов оценил шансы перспективы "Спартака", "Зенита" и ЦСКА в золотой гонке.

"Перспективы ЦСКА? Думаю, команда поборется за попадание в зону Лиги чемпионов. Перед ними эта задача и стоит. "Зенит" и "Спартак" поборются за чемпионство. Если питерцы прибавят в атаке, то для них ничего еще не потеряно. Странно слышать, что Манчини хочет возглавить какую-нибудь сборную", - приводят слова Бубнова российские СМИ.

Напомним, что после 20 туров "Локомотив" лидирует в Премьер-лиге и на восемь очков опережает "Зенит" и "Спартак".

Не пропустите: Тошич: "Максимович – топовый защитник, в "Спартаке" у него все получится". | http://soccernews.ru