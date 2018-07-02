"Будь с нами, Неймар": лидер сборной Бразилии делает два результативных действия и отправляет Мексику домой

Девятнадцатый игровой день на Чемпионате Мира начался с дерби Северной и Южной Америки в 1/8 финала – Мексика - Бразилия. История этого противостояния уходит еще в середину ХХ века, когда "селесао" обыграли "трехцветных" в матче-открытии мундиаля 1950 на "Маракане". С тех пор было очень много матчей, громкие победы как одной, так и другой сборной, и теперь они здесь – в Самаре – соревнуются за выход в четвертьфинал.

Составы обеих команд не вызвали особых вопросов и не были сюрпризом. Бразильский наставник Тите поберег фланговых защитников Данило и Марсело, которые уже вроде бы восстановились от травм, но еще, как видно, не готовы на 100%. Вместо них вышли уже проверенные Фагнер и Филипе Луис. А вот Хуан Карлос Осорио немного перетасовал линию обороны после потери Эктора Морено, который перебрал "горчичников". Вместо него вышел играть Уго Айяла.

Первые 20 минут прошли в ритме настоящей зарубы "двух" латиноамериканский команд. И хоть защита обеих команд в этот промежуток времени сыграла достаточно надежно и не дала атаке "селесао" или "трехцветным" смять своего соперника постоянными подходами. Первый опасный эпизод был создан уже на второй минуте. Ирвинг Лосано получил мяч на краю штрафной площади и с острого угла ахнул по воротам Алиссона. Но выстрел был заблокирован защитниками.

Высокая интенсивность игры все-таки привела к тому моменту, когда защита начала давать микроскопические сбои и на ворота стали обрушиваться интересные моменты. Особенно это касается "селесао". Их переключение на пятую передачу принесло "трехцветным" немало проблем. На 25 минуте Неймар ворвался в штрафную площадь, накрутил несколько игроков обороны и пустил игровой снаряд в дальний нижний угол ворот. Выстрел был очень даже неплох, но Гильермо Очоа его парировал.

На 33 минуте шанс получил Габриэль Жезус. Бразильский форвард совершил сольный проход внутрь мексиканской штрафной и сильно ударил по воротам, но Очоа был на чеку и снова не дал "кожаному" залететь в сетку. На секунду вспомнился матч в 2014 году, когда Очоа так же вытаскивал все удары в исполнении бразильцев и привел свою сборную к ничьей 0:0.

Но перед двумя хорошими моментами в исполнении подопечных Тите, неплохо подошла к воротам бразильцев и Мексика. Гуардадо получил хороший пас в штрафной площади и собирался пробивать по воротам вторым касанием, но решил убрать Миранду, который стоял перед ним, чтобы улучшить свою позицию. В итоге, оборонца "селесао" мексиканский полузащитник отодвинул, но потерял время и его удар был заблокирован, ведь под него уже набежали Каземиро и Луис.

Под конец тайма команды заметно сбавили темп, ведь, безусловно, невозможно поддерживать такую скорость, какую они показывали в течении всей первой половины игры. Плюс, конечно, играла роль жара. Сегодня в Самаре было 33 градуса по Цельсию, что является не самой лучшей температурой для игры в футбол. В итоге, команды пошли на перерыв при счете 0:0. Никто не хотел тонуть раньше времени, хотя, конечно, одной из сборных сегодня придется пойти ко дну. В первой половине встречи Бразилия играла заметно лучше и даже смогла нагрузить Очоа работой. А вот Алиссон большую часть времени отдыхал, ведь даже то, что было создано "трехцветными", успешно блокировалось защитниками "селесао".

Второй тайм начался при полном доминировании Бразилии. Почти сразу после свистка арбитра Коутиньо хорошо сместился с фланга в центр и стрельнул по воротам Очоа. Удар был сильным, но летел по центру и вратарю не составило особых трудов отбить его.

Но все-таки затяжная атака "селесао", которая продолжилась несколькими угловыми, дошла до своего логического завершения. На 51 минуте Виллиан отправил за пивом одного из защитников, ворвался в штрафную площадь и сделал прострел вдоль ворот. Оборонцы "круглый снаряд" заблокировать не успели, а вот Неймар первым касанием переправил его в пустые ворота – 1:0.

На 59 минуте Бразилия имела отличнейший шанс забить второй гол. Каземиро оказался на расстоянии 11 метров от ворот и получил очень хороший пас с правого фланга. Удар первым касанием был бесхитростным и ориентировался исключительно на силу. Но Очоа такой стиль безразличен – еще один суперсейв. Кстати, в следующей атаке Каземиро получил желтую карточку и теперь пропустит матч четвертьфинала против победителя пары Бельгия – Япония.

На 61 минуте ответила Мексика. Карлос Вела получил отскок за пределами штрафной площади и пробил по воротам Беккера. Мяч опускался под перекладину, но бразильский голкипер спас ворота.

Уже через 2 минуты игровой снаряд уже был возле противоположных ворот. Виллиан снова накрутил защитника и сильно ударил по воротам Очоа. Выстрел был настолько хорош, что хоть и не летел под самую перекладину, но мексиканский голкипер лишь кончиками пальцев смог отправить его на угловой.

На 71 минуте одна из немногочисленных атак Мексики во втором тайме чуть было не привела к голевому моменту. Гуардадо откликнулся на отскок и первым касанием пробил по мячу из-за пределов штрафной площади. Выстрел был невероятно сильным, но в последний момент его принял на себя защитник.

В последние 15 минут матча Бразилия сбавила темп и заставила Мексику тоже завязнуть в этом болоте конца матча. Подходы подопечных Осорио не заканчивались ничем опасным, а иногда и вообще не заканчивались, так как были прерваны еще на подходах. А вот Бразилия выловила момент для быстрой атаки и завершила противостояние. На 88 минуте Неймар получил пространство и беспрепятственно ворвался в штрафную, где решил не брать все на себя и катнул мяч на пустые ворота, где его уже ждал Фирмино – 2:0.

Бразилия идет дальше. И в четвертьфинале "селесао", скорее всего, сыграют с Бельгией, которая двумя часами позже сыграет с Японией. Ну а Мексика уже в который раз подряд покидает Чемпионат Мира на стадии 1/8 финала. А помните, как после Германии "трехцветным" предрекали полуфинал? Но нет, не в этом году!

Бразилия – Мексика – 2:0

Голы: Неймар, 51 – 1:0; Фирмино, 88 – 2:0.

Бразилия: Алиссон – Фагнер, Силва, Миранда, Луис – Паулиньо (Фернандиньо, 80), Каземиро, Коутиньо (Фирмино, 86) – Виллиан (Маркиньос, 90+1), Неймар, Жезус.

Мексика: Очоа – Альварес (Дос Сантос, 55), Айяла, Сальседо, Гальярдо – Гуардадо, Маркес (Лайюн, 46), Эррера – Вела, Лосано, Эрнандес (Хименес, 60).

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

Не пропустите! Акинфеев останавливает Испанию: Россия пробивается в четвертьфинал чемпионата мира!