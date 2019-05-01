"Будь сильным, Икер!": клубы и игроки поддерживают Касильяса

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"Будь сильным, Икер!": клубы и игроки поддерживают Касильяса

"Бенфика" и "Спортинг" и "Реал" написали слова поддержки голкиперу "Порту" Икеру Касильясу, у которого сегодня случился инфаркт. Об этом сообщает A Bola. 

Напомним, 37-летнему вратарю стало плохо после тренировки. Футболиста госпитализировали в больницу, где ему сделали операцию.

Позже клуб написал, что Касильясу уже ничего не угрожает, однако из-за хирургического вмешательства, он, возможно, завершит карьеру.

"Реал" хочет поддержать своего любимого капитана Икера Касильяса. На протяжении всей карьеры он учил нас преодолевать трудности и никогда не сдаваться. "Реал" хочет, чтобы наш вечный капитан выздоровел как можно скорее", - говорится в заявлении мадридского клуба.

"Бенфика" желает Икеру Касильясу скорейшего выздоровления в этот трудный момент. Мы надеемся, что футболист преодолеет этот этап. Будь сильным, Икер!" - говорится в сообщении "Бенфики".

"Ты должен поправиться и вернуться на поле как можно скорее! Ты нужен нам и всему португальскому футболу!" - написал "Спортинг".

Не пропустите: Касильяс прокомментировал поражение "Порту" в матче с "Ливерпулем"| http://soccernews.ru

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