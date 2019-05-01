"Будь сильным, Икер!": клубы и игроки поддерживают Касильяса
"Бенфика" и "Спортинг" и "Реал" написали слова поддержки голкиперу "Порту" Икеру Касильясу, у которого сегодня случился инфаркт. Об этом сообщает A Bola.
Напомним, 37-летнему вратарю стало плохо после тренировки. Футболиста госпитализировали в больницу, где ему сделали операцию.
Позже клуб написал, что Касильясу уже ничего не угрожает, однако из-за хирургического вмешательства, он, возможно, завершит карьеру.
"Реал" хочет поддержать своего любимого капитана Икера Касильяса. На протяжении всей карьеры он учил нас преодолевать трудности и никогда не сдаваться. "Реал" хочет, чтобы наш вечный капитан выздоровел как можно скорее", - говорится в заявлении мадридского клуба.
"Бенфика" желает Икеру Касильясу скорейшего выздоровления в этот трудный момент. Мы надеемся, что футболист преодолеет этот этап. Будь сильным, Икер!" - говорится в сообщении "Бенфики".
"Ты должен поправиться и вернуться на поле как можно скорее! Ты нужен нам и всему португальскому футболу!" - написал "Спортинг".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|31
|78
|2
|Порту
|31
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|31
|70
|4
|Брага
|31
|64
|5
|Морейренсе ФК
|31
|49
|6
|Витория Гимарайнш
|31
|45
|7
|Белененсиш
|31
|40
|8
|Рио Аве
|31
|39
|9
|Санта-Клара
|31
|38
|10
|Дешпортиво Авеш
|31
|36
|11
|Портимоненсе
|31
|36
|12
|Маритиму
|31
|36
|13
|Боавишта
|31
|35
|14
|Витория Сетубал
|31
|33
|15
|КД Тондела
|31
|31
|16
|Дешпортиво Чавес
|31
|31
|17
|Насьонал
|31
|27
|18
|Фейренсе
|31
|15