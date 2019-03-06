Будь тренером Семак, "Реал" бы выиграл: Боярский прокомментировал матч 1/8 Лиги чемпионов
Известный артист и фанат "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал поражение мадридского "Реала" в матче 1/8 Лиги чемпионов против "Аякса". Об этом сообщает "Чемпионат".
"Вылет "Реала" не означает, что это плохая команда. "Реал" всё ещё является одним из лучших клубов мира. В футболе всё должно быть непредсказуемо, в этом вся его прелесть. Конечно, останься Роналду, ситуация была бы абсолютно другой, это очень серьёзный игрок, который может решить исход игры в одиночку.
Есть ли в поражении вина Солари? Будь тренером Семак, "Реал" бы выиграл", - сказал Боярский.
"Реал" впервые вылетел из плей-офф ЛЧ, победив в первой игре в гостях.
Завтра, 7 марта, состоится матч 1/8 Лиги Европы "Зенит" - "Вильярреал". Начало - 20:55 (мск).
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