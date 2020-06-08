"Будь ты проклят, сволочь". Губерниев громко раскритиковал Ефремова за аварию в центре Москвы
Известный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально раскритиковал актера и болельщика московского "Спартака" Михаила Ефремова из-за аварии в центре Москвы.
"Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов! Слов нет больше", — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Ефремов на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона серьезно пострадал и не смог самостоятельно выбраться из транспортного средства. Сейчас водитель находится в больнице.
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