Будапешт может принять игру "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль"

В УЕФА готовы самостоятельно назначить место проведения первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "РБ Лейпциг" и "Ливерпулем".

По информации The Times, это произойдёт, если "быки" оперативно не найдут стадион для встречи с "красными" с учётом запрета для английской команды въезжать в Германию.

Сообщается, что фаворит УЕФА - "Пушкаш Арена" в Будапеште, которая в сентябре принимала матч за Суперкубок Европы.

Матч "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" должен состояться 16 февраля.

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