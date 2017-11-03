Полузащитник "Стяуа" Константин Будеску признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

28-летний румын стал победителем голосования болельщиков, набрав 57 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил защитника "Коньяспора" Селима Айя (16%) и хавбека "Аустрии" Доминика Прокопа (10%).

Стоит отметить, что во вчерашнем матче против "Хапоэля Беер-Шевы" Будеску сделал голевую передачу.

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