"Будет лучшим". Кержаков высказался о возможном возвращении Халка в "Зенит"
Главный тренер "Томи" Александр Кержаков поделился мнением о возможном возвращении в петербургский "Зенит" бразильского нападающего "Шанхай СИПГ" Халка.
"Халк - очень качественный игрок. Наверное, сейчас, придя в команду, он будет ее лучшим футболистом и лучшим даже в нашем чемпионате. В принципе, если "Зенит" хочет переходить на игру в три форварда и Халк будет играть справа со смещением в центр, может быть", - цитирует Кержакова "Рейтинг букмекеров".
Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 годы. Всего он провел за российский клуб 148 матчей во всех турнирах, забил 76 голов и отдал 60 результативных передач.
Ранее сообщалось, что "Зенит" готов предложить 34-летнему бразильцу выгодный контракт. Также форвардом интересуется "Порту".
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