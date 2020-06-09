"Будет сидеть". Ловчев высказался об актере Ефремове, который устроил смертельное ДТП в Москве

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"Будет сидеть". Ловчев высказался об актере Ефремове, который устроил смертельное ДТП в Москве

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о болельщике "красно-белых" актере Михаиле Ефремове, который устроил смертельное ДТП в Москве.

"Когда-то сажали и Эдуарда Стрельцова, и Кокорина с Мамаевым, которые заблудились. И когда была ситуация с молодыми людьми, многие требовали их простить. Я же на всех передачах говорил: "Мы все хотим жить в правовом государстве". Я дружу и с Дмитрием Назаровым, и с Игорем Золотовицким, и с другими великими актерами. У меня есть и несколько фотографий с Михаилом Ефремовым. Я люблю этого актера, люблю его смелость, с которой он пишет свои стихи. Я видел видео, в каком он находился состоянии алкогольного опьянения. Если он был за рулем, то это безобразие, и он будет сидеть. Я все-таки думаю, что мы движемся в сторону правового государства", - приводит слова Ловчева News.ru.

Инцидент произошел вчера, 8 июня. Ефремов на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона серьезно пострадал в аварии и через несколько часов умер от травм в больнице. Ефремову грозит тюремное заключение сроком до 12 лет. Позже выяснилось, что в крови актера обнаружены следы кокаина, каннабиноидов, а также алкоголя.

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