Будет весело: защитник "Манчестер Сити" высказался об итогах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер рассказал, что думает об итогах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по результатам которой "горожане" сразятся с "Тоттенхэмом".
"Будет весело", - написал Уокер в твиттере.
Напомним, что первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля.
Уокер играл в составе "Тоттенхэма" с 2009 по 2017 год.
А еще: Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14