Будет весело: защитник "Манчестер Сити" высказался об итогах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

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Будет весело: защитник "Манчестер Сити" высказался об итогах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер рассказал, что думает об итогах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по результатам которой "горожане" сразятся с "Тоттенхэмом"

"Будет весело", - написал Уокер в твиттере.

Напомним, что первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля. 

Уокер играл в составе "Тоттенхэма" с 2009 по 2017 год.

А еще:  Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов| http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 30 73
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 29 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 30 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
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