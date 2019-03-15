Будет весело: защитник "Манчестер Сити" высказался об итогах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер рассказал, что думает об итогах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по результатам которой "горожане" сразятся с "Тоттенхэмом".

"Будет весело", - написал Уокер в твиттере.

Напомним, что первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля.

Уокер играл в составе "Тоттенхэма" с 2009 по 2017 год.

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