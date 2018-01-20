Будничная победа с элементами интриги: "Манчестер Сити" обыгрывает "Ньюкасл"
"Ньюкасл" Рафаэля Бенитеса в 24 туре английской Премьер-Лиги ожидало сложнейшее противостояние с лидером чемпионата – "Манчестер Сити". После поражения от "Ливерпуля" в прошлом туре подопечные Гвардиолы были более чем мотивированы исправиться на домашней арене. Тем более, в соперниках у них была 15-я команда лиги, пусть и с громким именем на тренерском мостике.
Привычно побежал вперед "Манчестер Сити" на первых минутах, однако "Ньюкасл" не дрогнул и без особых проблем выдержал стартовый натиск "горожан". Очень плотно действовали гости вблизи своих владений, не давая шансов подопечным Гвардиолы врываться в свободные зоны.
Лишь ближе к середине тайма хозяевам удалось организовать опасную атаку, в концовке которой Зинченко с левого фланга выполнил отличную передачу на дальнюю штангу, где одинокий Стерлинг отправил мяч в сетку – однако в том эпизоде судья зафиксировал офсайд. А где-то за 10 минут до перерыва "Сити" все же открыл счет: Де Брюйне с левого фланга исполнил подачу во вратарскую, а Агуэро кивком головы отправил мяч в сетку – 1:0.
Очень тяжело пришлось "Ньюкаслу" в концовке первого тайма: футболисты хозяев раз за разом выходили на ударные позиции, однако то защитники в последний момент накрывали мяч, то Дарлоу геройствовал в рамке ворот.
С началом второй половины рисунок матча не поменялся: "горожане" упорно шли вперед, в то время как "сороки" не могли наладить даже контратакующую игру. Преимущество "Манчестер Сити" вскоре вылилось в заработанный пенальти: Стерлинга зацепили руками в чужой штрафной. К точке подошел Агуэро, и, мощно пробив в левый от себя угол, аргентинец сделал счет 2:0.
Казалось, все в этом матче понятно, как "Ньюкасл" неожиданно сравнял счет. Случилось это через 4 минуты после гола Агуэро: Кларк великолепным пасом из глубины вывел один на один с голкипером Мерфи, а Джейкоб хладнокровно воспользовался своим шансом – 2:1.
Следом Агуэро и Стерлинг упустили отличные моменты вернуть преимущество в два гола, после чего счет чуть не стал ничейным, однако Диаме дважды подряд не смог переиграть Эдерсона.
В концовке встречи "сороки" стали рисковать, в надежде спасти этот матч, однако атаковали они все равно небольшими силами. А решил исход матча вновь решил Серхио Агуэро: Сане на левом фланге накрутил сразу троих защитников и отпасовал в центр, позволив аргентинецу спокойно оформить хет-трик.
Будничная победа "Манчестер Сити" стала для команды Гвардиолы уже 21-й в этом чемпионате и в очередной раз укрепила их лидирующие позиции.
"Манчестер Сити" – "Ньюкасл" – 3:1
Голы: Агуэро, 34 – 1:0, Агуэро, с пенальти, 63 – 2:0, Мерфи, 67 – 2:1, Агуэро, 83 – 3:1.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Де Брюйне, Сильва, Стерлинг (Силва, 88), Сане (Диас, 89), Агуэро.
"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо (Йедлин, 66), Ласселс, Кларк, Дамметт, Хэйден, Диаме, Мерфи, Шелви, Атсу (Айосе, 64), Хоселу (Гэйл, 76).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|23
|47
|5
|Тоттенхэм
|23
|44
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|23
|21
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|23
|17