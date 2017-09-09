Будогосский: "Необходимо обязать футбольные клубы поставить камеры на трибунах четко по линии ворот"



Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский считает, что в матчах РФПЛ необходимо установить камеры.

"Я в который раз говорю, что мы можем решить эту проблему за "20 копеек". Один раз случился момент в матче ЦСКА - "Ахмат" (0:1) и возникает серийность, а мы должны как-то реагировать. Необходимо обязать футбольные клубы поставить камеры на трибунах четко по линии ворот, чтобы видеть, пересек линию мяч ее или нет. В этом году наблюдается периодичность таких моментов, надо принимать решение. Буду говорить с Мутко на эту тему. Он реагирует быстро на подобные вещи и может принять соответствующее решение", - приводят слова Будогосского российские СМИ.

Напомним, что в сегодняшнем матче "Тосно" - "Анжи" (2:2), футболисты махачкалинского клуба забили гол после того, как мяч покинул пределы поля.

Не пропустите: "Анжи" забил гол "Тосно", мяч в ходе атаки покинул поле. | http://soccernews.ru