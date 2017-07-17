Будогосский оценил работу арбитров на матче "Спартак" - "Локомотив"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский дал оценку работе арбитра Владислава Безбородова в матче за Суперкубок России, в котором "Спартак" обыграл "Локомотив" (2:1).

"У меня нет принципиальных замечаний по его работе. Надо ли было удалять Луиса Адриано? Безбородов избрал тактику, которая соответствовала характеру матча. И она близка к тем принципам, которые исповедуют в УЕФА. Я бы сказал так: в подобной игре должны быть более веские основания, чтобы принимать столь веские решения. Читал интервью Владислава, соглашусь с его тактическим подходом к матчу. Он сделал всё, чтобы игра получилась более зрелищной и яркой.

Что касается замечания Юрия Сёмина о необходимости видеоповторов, то у каждого специалиста есть своё мнение, это его право - трактовать момент так, как он видел его со скамейки.

В ситуации с видеоповторами всё остаётся в той же стадии. Мнение, которое я постоянно высказывал, - моё личное персональное мнение. Если придёт аппаратура, будет принято решение - естественно, стану работать, чтобы реализовать поставленные передо мной руководством РФС задачи. Иного здесь быть не может. Не может быть разговора о саботаже решений, принятых руководством. Но в нынешнем своём состоянии эта инновация ещё очень далека от совершенства", - сказал он.