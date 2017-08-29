Будогосский ответил на критику Гинера

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский ответил на критику со стороны президента ЦСКА Евгения Гинера.

"Господин Гинер должен заниматься своими обязанностями, то есть руководить ЦСКА. Это первое. Второе - что касается профессионализма судей. Ещё с момента моего первого прихода в департамент я встречался с господином Гинером и передал ему проект закона об изменениях в ряде федеральных законов, чтобы придать судьям профессиональный статус. Этот проект он обещал передать в Государственную думу непосредственно господину Володину. Но до сих пор не передаёт этот документ. Третье. Господин Гинер должен, наверное, спросить с самого себя как члена исполкома. Перед тем, как выступать с какими-то вопросами, он должен поинтересоваться - а что сделано в департаменте судейства и инспектирования с октября 2016 года по сегодняшний день в плане работы с судьями? Уверен, что он этого не знает и не может знать, потому что этим никогда не интересовался.

Если господин Гинер рассчитывает сломать меня, повернув в сторону одного определённого клуба, этого не получится никогда. Если судьи будут допускать ошибки, решение по ним будет приниматься в полном соответствии с нормативными документами, утверждёнными исполкомом РФС, а не по понятиям и не по волеизъявлению кого-либо из участников футбольного сообщества" - сказал Будогосский.

Напомним, что в воскресенье ЦСКА проиграл "Ахмату" из-за спорных решений судейской бригады. | http://soccernews.ru