Будогосский сделал скандальное заявление о появлении новых арбитров в РПЛ
Экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поделился мыслями о проблемах российского футбола, касающихся привлечения и подготовки арбитров.
"Рекомендательные списки готовятся от межрегиональных объединений? Здесь дела обстоят плохо. Как по количеству, так и по качеству кандидатов. Задача регионов - включить максимальное количество своих судей. За качество никакой ответственности нет. Отмечаю: сегодня резко снижается интерес к судейству. Сужу об этом по количеству подаваемых заявлений в наш центр. Молодые люди не идут в арбитраж.
Причин несколько. Порой оголтелые разнузданные публикации прыщавых юнкоров от журналистики в ряде пожелтевших интернет-изданий. Эти бравые пацаны-потиражники, не зная предмет, выливают в сеть помои домыслов. Кому из молодых людей захочется оказаться на месте судьи даже в перспективе? Вторая причина - непривлекательность сегодня судейской профессии. Бывшие игроки не идут в судейство. За десятилетия мы выхолостили уважение к арбитру и его работе. Во многом здесь считаю виноватой прессу, сформировавшую негативный образ судьи в обществе", - сказал Будогосский.
Напомним, что на старте текущего сезона практически в каждом туре РПЛ происходили судейские скандалы. При этом в некоторых матчах российского первенства уже используется система VAR.
Не пропустите: Жирков отпраздновал день рождения на военном полигоне. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ЦСКА определился с размером предложения по трансферу Гогуа
-
"Милан" ведёт переговоры о приобретении аргентинского защитника
-
Месси рискует пропустить ещё один матч "Барселоны"
-
Агент Гогуа подтвердил факт переговоров с ЦСКА
-
"Ювентус" может арендовать у "Барселоны" Ракитича
-
"Сампдория" нацелилась на Коноплянку
-
1
Будогосский сделал скандальное заявление о появлении новых арбитров в РПЛ
-
"Барселона" не может согласовать с ПСЖ порядок выплат суммы трансфера Неймара
-
ЦСКА нашёл альтернативу Серхи Гомесу в "Тамбове"
-
"Краснодар" договорился о трансфере защитника "Рубина" Сорокина
-
Вела рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону"
-
"Олимпиакос" показал видео из раздевалки после победы над "Краснодаром"
-
Головин высказался о своём будущем в "Монако"
-
Бэйл пропустил тренировку "Реала"
-
"Милан" может изменить трансферные планы
-
Черчесов: "Этот сбор будет определяющим для Комличенко"
-
"Реал" ждёт от Зидана одобрения двух сделок
-
ПСЖ форсирует трансфер Манджукича
-
Быстров рассказал, чего не хватило "Краснодару" в матче с "Олимпиакосом"
-
Зидан попросил Куртуа изменить игровую тактику
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Спартак Москва
|7
|14
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Рубин
|7
|10
|11
|Динамо Москва
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|7
|3
|16
|Оренбург
|7
|2