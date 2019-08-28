Будогосский сделал скандальное заявление о появлении новых арбитров в РПЛ

Экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поделился мыслями о проблемах российского футбола, касающихся привлечения и подготовки арбитров.

"Рекомендательные списки готовятся от межрегиональных объединений? Здесь дела обстоят плохо. Как по количеству, так и по качеству кандидатов. Задача регионов - включить максимальное количество своих судей. За качество никакой ответственности нет. Отмечаю: сегодня резко снижается интерес к судейству. Сужу об этом по количеству подаваемых заявлений в наш центр. Молодые люди не идут в арбитраж.

Причин несколько. Порой оголтелые разнузданные публикации прыщавых юнкоров от журналистики в ряде пожелтевших интернет-изданий. Эти бравые пацаны-потиражники, не зная предмет, выливают в сеть помои домыслов. Кому из молодых людей захочется оказаться на месте судьи даже в перспективе? Вторая причина - непривлекательность сегодня судейской профессии. Бывшие игроки не идут в судейство. За десятилетия мы выхолостили уважение к арбитру и его работе. Во многом здесь считаю виноватой прессу, сформировавшую негативный образ судьи в обществе", - сказал Будогосский.

Напомним, что на старте текущего сезона практически в каждом туре РПЛ происходили судейские скандалы. При этом в некоторых матчах российского первенства уже используется система VAR.

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