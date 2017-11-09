Будогосский: "Уткин повредил мозг, когда упал со стула"

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Будогосский: "Уткин повредил мозг, когда упал со стула"
Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский ответил на критику в известного комментатора Василия Уткина в его адрес.

"Со своей стороны хотел бы высказаться о словах комментатора Василия Уткина. Не могу давать оценку словам человека, который, по-видимому, повредил мозг, падая со стула во время одного из интервью. Могу лишь пожелать Василию Вячеславовичу в этом случае скорейшего выздоровления, завершения обсуждений предмета судейства, которым он не владеет. Освободившееся от этой темы время рекомендовал бы ему использовать для занятий в фитнес-центре, чтобы сохранять равновесие в дальнейшем", – приводят слова Будогосского российские СМИ.

Напомним, что ранее Уткин упал со стула в прямом эфире "Спорт FM".

Не пропустите: Уткин: "По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошёл с ума". | http://soccernews.ru

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