Будогосский: "Уткин повредил мозг, когда упал со стула"



Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский ответил на критику в известного комментатора Василия Уткина в его адрес.

"Со своей стороны хотел бы высказаться о словах комментатора Василия Уткина. Не могу давать оценку словам человека, который, по-видимому, повредил мозг, падая со стула во время одного из интервью. Могу лишь пожелать Василию Вячеславовичу в этом случае скорейшего выздоровления, завершения обсуждений предмета судейства, которым он не владеет. Освободившееся от этой темы время рекомендовал бы ему использовать для занятий в фитнес-центре, чтобы сохранять равновесие в дальнейшем", – приводят слова Будогосского российские СМИ.

Напомним, что ранее Уткин упал со стула в прямом эфире "Спорт FM".

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