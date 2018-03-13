Будогосский: "В чемпионате России нужна система определения гола"
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал спорной момент в матче 22-го тура чемпионата России между "Ахматом" и ЦСКА (0:3). В середине первого тайм мяч после удара грозненца Роши, возможно, пересек линию ворот, но арбитр гол не засчитал.
"Та самая ситуация, когда ассистент не мог помочь судье принять решение. Потому что линия ворот была перекрыта находящимся там игроком. Я ориентируюсь по позиции арбитра Иванова – он был практически в площади ворот, занял удачную позицию, чтобы определить, пересек ли мяч линию ворот. Кстати, повтор из-за ворот никогда не может быть решающим фактором, чтобы принять решение – ракурс искажает ситуацию. Был один план – на линии ворот – по нему впечатление, что мяч полностью линию ворот не пересек. Я всегда был сторонником того, чтобы поставить "Goal line technology" – систему, которая сейчас представляется очень важной. У нас были такие ситуации, и сейчас они повторяются", - приводят слова Будогосского российские СМИ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|22
|49
|2
|Спартак Москва
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|41
|4
|Краснодар
|22
|40
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|39
|6
|Арсенал Тула
|22
|31
|7
|Уфа
|22
|31
|8
|Рубин
|22
|27
|9
|Ахмат
|22
|26
|10
|Ростов
|22
|26
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Тосно
|22
|23
|14
|Амкар
|22
|22
|15
|Анжи
|22
|20
|16
|СКА Хабаровск
|22
|12