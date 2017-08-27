Будогосский: "В матче ЦСКА - "Ахмат" ассистент арбитра допустил ошибку"

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Будогосский: "В матче ЦСКА - "Ахмат" ассистент арбитра допустил ошибку"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский считает, что арбитры ошиблись в матче 8-го тура чемпионата России ЦСКА – "Ахмат" (0:1).

"Судя по тому, как момент показан на экране телевизора, на крупном плане, полагаю, что допущена ошибка. Но хочу подчеркнуть вот какую деталь – это, прежде всего, ошибка ассистента. Момент не был достаточно динамичным и, полагаю, помощник Кудрявцев обязан в таком случае среагировать. Еще должен посмотреть, где располагался ассистент, чтобы понять, почему допущена ошибка. Важен не только факт ошибки, но и по какой причине она возникла.

Одновременно хотел бы сказать, что ни в коем случае нельзя говорить, что это ошибка судьи Вилкова. Потому что ответственность несет ассистент. Момент для нас неприятный, выводы будут сделаны", - приводят слова Будогосского российские СМИ.

Напомним, что голевая передача при единственном голе в матче была сделана после того, как мяч покинул пределы поля.

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