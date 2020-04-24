"Буду рвать жопу": вратарь "Зенита" Лунёв рассказал о своей цели

Вратарь питерского "Зенита" Андрей Лунёв признался, что стремится поиграть в Европе.

"У меня есть детская мечта - играть в топовом европейском чемпионате, чтобы реально кайфовать от этого футбола, от этого уровня. Но при этом нужно понимать, что ты должен быть достоин, должен соответствовать этому. Я стараюсь и буду стараться ещё больше, буду рвать жопу, чтобы попасть на ступеньку уходящего поезда. Как-то постараюсь запрыгнуть, зубами зацепиться, но попасть в топовый чемпионат. Это моя цель в футболе. И, конечно, хочется трофеев. На данный момент доволен карьерой, но недоволен собой, поскольку знаю, что могу играть лучше, быть быстрее, выше, сильнее", - сказал Лунёв.

28-летний голкипер выступает за "Зенит" с 2017 года. В текущем сезоне он пропустил 11 голов в 17 матчах.

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