"Буду рвать жопу": вратарь "Зенита" Лунёв рассказал о своей цели
Вратарь питерского "Зенита" Андрей Лунёв признался, что стремится поиграть в Европе.
"У меня есть детская мечта - играть в топовом европейском чемпионате, чтобы реально кайфовать от этого футбола, от этого уровня. Но при этом нужно понимать, что ты должен быть достоин, должен соответствовать этому. Я стараюсь и буду стараться ещё больше, буду рвать жопу, чтобы попасть на ступеньку уходящего поезда. Как-то постараюсь запрыгнуть, зубами зацепиться, но попасть в топовый чемпионат. Это моя цель в футболе. И, конечно, хочется трофеев. На данный момент доволен карьерой, но недоволен собой, поскольку знаю, что могу играть лучше, быть быстрее, выше, сильнее", - сказал Лунёв.
28-летний голкипер выступает за "Зенит" с 2017 года. В текущем сезоне он пропустил 11 голов в 17 матчах.
Не пропустите: "Зенит" составил символическую сборную из бывших тренеров команды. | http://soccernews.ru
главное
-
VAR планируют отменить из-за коронавируса? Рассказываем о 6 случаях, когда видеоассистент ярко повлиял на ход целых турниров
-
FourFourTwo назвал лучшего футболиста за последние 25 лет
-
Игрок "Монпелье" попал в реанимацию с симптомами коронавируса
-
Главные новости дня: 23 апреля
-
"Реал" смирился, что им не удастся подписать Мбаппе этим летом
Лента новостей
-
"Барселона" предложит "Ювентусу" обменяться полузащитниками
-
"Реально считаю его гением": Лунёв охарактеризовал тренера ЦСКА Гончаренко
-
Селюк ответил гендиректору "Локомотива" Кикнадзе
-
Мама Неймара бросила 22-летнего бойфренда из-за его гомосексуальных связей
-
VAR планируют отменить из-за коронавируса? Рассказываем о 6 случаях, когда видеоассистент ярко повлиял на ход целых турниров
-
Парфёнов объяснил, что такое спартаковский дух
-
Русская жена Зе Луиша показала, как танцует во время готовки
-
Эррера может уйти из ПСЖ
-
Чемпионат Румынии могут доиграть в другой стране
-
FourFourTwo назвал лучшего футболиста за последние 25 лет
-
"Челси" определился с будущим Жоржиньо
-
Лунёв оценил уровень российского футбола
-
Ибрагимович сыграет за "Хаммарбю" в товарищеском матче
-
"Буду рвать жопу": вратарь "Зенита" Лунёв рассказал о своей цели
-
1
"Барселона" нацелилась на аргентинского таланта
-
Орье близок к переходу в "Милан"
-
1
"Реал" летом прервёт аренду Эдегора только при одном условии
-
1
Игрок "Монпелье" попал в реанимацию с симптомами коронавируса
-
Джикия рассказал о споре, из-за которого он может побриться налысо
-
Вратарь "Ювентуса" задумывался о завершении карьеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20