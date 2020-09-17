"Будучность" и "Гранада" обыграли своих соперников и вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

"Будучность" в гостях обыграла "Астану", а "Гранада" была сильнее "Теуты" в матчах квалификационного раунда Лиги Европы.

"Астана" - "Будучность" - 1:0

Голы: Терзич, 25 - 1:0

"Теута" - "Гранада" - 0:4 (0:3)

Голы: Сольдадо, 5 - 0:1, Кенеди, 10 - 0:2, Эррера, 31 - 0:3, Эррера, 46 - 0:4.

Таким образом, "Гранада" и "Будучность" вышли в третий раунд квалификационного раунда Лиги Европы.

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