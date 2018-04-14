Будущая команда Слуцкого деклассировала "Спарту" и другие результаты 31-го тура чемпионата Голландии

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Будущая команда Слуцкого деклассировала "Спарту" и другие результаты 31-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 31-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим погром, который устроил "Витесс" роттердамской "Спарте". Напомним, что со следующего сезона "жёлто-чёрных" возглавит российский тренер Леонид Слуцкий.

"Ден Хааг" – "Твенте" - 2:1

Голы: Йенсен, 13 - 0:1, Йонсен, 45 - 1:1, Йонсен, 75 - 2:1.


"Венло" – "Херенвен" - 0:2

Голы: Гучаннежад, 69 - 0:1, Михайлович, 79 - 0:2.


"Витесс" - "Спарта" - 7:0

Голы: Сереро, 2 - 1:0, Беренс, 18 - 2:0, Матавж, 29 - 3:0, Линссен, 59 - 4:0, Матавж, 72 - 5:0, Брюнс, 77 - 6:0, Линссен, 82 - 7:0. 

"Витесс": Хауэн, Бюттнер, Кашия, Караваев, Миязга (ван дер Верфф, 71), Сереро, Фор (Брюнс, 76), Маунт (Схюрман, 88), Беренс, Матавж, Линссен.

"Спарта": Хут, Фишер, Фриндс, Хольст, Дугал, Сануси, Крамер, Гудвин, Мюрен (Бреэр, 46), Аханнах (Дуарте, 71), Броньо (Фрайдей, 46).

Удаление: Крамер (45).


"Зволле" – "Эксельсиор" - 1:1

Голы: Мохтар, 17 - 1:0, ван Дейнен, 57 (пенальти) - 1:1.  

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3 АЗ 31 65
4 Фейеноорд 30 54
5 Утрехт 30 49
6 Зволле 30 43
7 АДО Ден Хааг 31 43
8 Витесс 30 42
9 Херенвен 30 40
10 Эксельсиор 30 38
11 Хераклес 31 37
12 ВВВ Венло 30 34
13 Гронинген 30 30
14 Виллем II 30 30
15 НАК Бреда 30 30
16 Рода ЮК 30 26
17 Спарта Роттердам 30 24
18 Твенте 31 20
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