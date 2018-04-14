Будущая команда Слуцкого деклассировала "Спарту" и другие результаты 31-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 31-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим погром, который устроил "Витесс" роттердамской "Спарте". Напомним, что со следующего сезона "жёлто-чёрных" возглавит российский тренер Леонид Слуцкий.

"Ден Хааг" – "Твенте" - 2:1

Голы: Йенсен, 13 - 0:1, Йонсен, 45 - 1:1, Йонсен, 75 - 2:1.



"Венло" – "Херенвен" - 0:2

Голы: Гучаннежад, 69 - 0:1, Михайлович, 79 - 0:2.



"Витесс" - "Спарта" - 7:0

Голы: Сереро, 2 - 1:0, Беренс, 18 - 2:0, Матавж, 29 - 3:0, Линссен, 59 - 4:0, Матавж, 72 - 5:0, Брюнс, 77 - 6:0, Линссен, 82 - 7:0.

"Витесс": Хауэн, Бюттнер, Кашия, Караваев, Миязга (ван дер Верфф, 71), Сереро, Фор (Брюнс, 76), Маунт (Схюрман, 88), Беренс, Матавж, Линссен.

"Спарта": Хут, Фишер, Фриндс, Хольст, Дугал, Сануси, Крамер, Гудвин, Мюрен (Бреэр, 46), Аханнах (Дуарте, 71), Броньо (Фрайдей, 46).

Удаление: Крамер (45).



"Зволле" – "Эксельсиор" - 1:1

Голы: Мохтар, 17 - 1:0, ван Дейнен, 57 (пенальти) - 1:1.

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