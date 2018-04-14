Будущая команда Слуцкого деклассировала "Спарту" и другие результаты 31-го тура чемпионата Голландии
В субботу в рамках 31-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим погром, который устроил "Витесс" роттердамской "Спарте". Напомним, что со следующего сезона "жёлто-чёрных" возглавит российский тренер Леонид Слуцкий.
"Ден Хааг" – "Твенте" - 2:1
Голы: Йенсен, 13 - 0:1, Йонсен, 45 - 1:1, Йонсен, 75 - 2:1.
"Венло" – "Херенвен" - 0:2
Голы: Гучаннежад, 69 - 0:1, Михайлович, 79 - 0:2.
"Витесс" - "Спарта" - 7:0
Голы: Сереро, 2 - 1:0, Беренс, 18 - 2:0, Матавж, 29 - 3:0, Линссен, 59 - 4:0, Матавж, 72 - 5:0, Брюнс, 77 - 6:0, Линссен, 82 - 7:0.
"Витесс": Хауэн, Бюттнер, Кашия, Караваев, Миязга (ван дер Верфф, 71), Сереро, Фор (Брюнс, 76), Маунт (Схюрман, 88), Беренс, Матавж, Линссен.
"Спарта": Хут, Фишер, Фриндс, Хольст, Дугал, Сануси, Крамер, Гудвин, Мюрен (Бреэр, 46), Аханнах (Дуарте, 71), Броньо (Фрайдей, 46).
Удаление: Крамер (45).
"Зволле" – "Эксельсиор" - 1:1
Голы: Мохтар, 17 - 1:0, ван Дейнен, 57 (пенальти) - 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|30
|77
|2
|Аякс
|30
|70
|3
|АЗ
|31
|65
|4
|Фейеноорд
|30
|54
|5
|Утрехт
|30
|49
|6
|Зволле
|30
|43
|7
|АДО Ден Хааг
|31
|43
|8
|Витесс
|30
|42
|9
|Херенвен
|30
|40
|10
|Эксельсиор
|30
|38
|11
|Хераклес
|31
|37
|12
|ВВВ Венло
|30
|34
|13
|Гронинген
|30
|30
|14
|Виллем II
|30
|30
|15
|НАК Бреда
|30
|30
|16
|Рода ЮК
|30
|26
|17
|Спарта Роттердам
|30
|24
|18
|Твенте
|31
|20