Будущая звезда "Челси" проиграл своей маме в жонглировании мячом

Новичок "Челси" Кристиан Пулишич не смог победить свою маму в жонглировании мячом.

Футболист с мамой передавали мяч друг другу ногами по воздуху, но в один момент хавбек не сумел отдать пас.

No days off for Christian Pulisic ... or his mom. pic.twitter.com/yWa9wi8Dng