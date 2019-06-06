Будущая звезда "Челси" проиграл своей маме в жонглировании мячом
Новичок "Челси" Кристиан Пулишич не смог победить свою маму в жонглировании мячом.
Футболист с мамой передавали мяч друг другу ногами по воздуху, но в один момент хавбек не сумел отдать пас.
No days off for Christian Pulisic ... or his mom. pic.twitter.com/yWa9wi8Dng— ESPN FC (@ESPNFC) 6 июня 2019 г.
20-летний Пулишич перешел в "Челси" в зимнее трансферное окно из дортмундской "Боруссии" за 64 миллиона евро. По договоренности между клубами остаток сезона американец провел в "Боруссии" на правах аренды. Всего за немецкий клуб он провел 127 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 26 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16