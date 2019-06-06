Будущая звезда "Челси" проиграл своей маме в жонглировании мячом

Новичок "Челси" Кристиан Пулишич не смог победить свою маму в жонглировании мячом.

Футболист с мамой передавали мяч друг другу ногами по воздуху, но в один момент хавбек не сумел отдать пас.

No days off for Christian Pulisic ... or his mom. pic.twitter.com/yWa9wi8Dng — ESPN FC (@ESPNFC) 6 июня 2019 г.

20-летний Пулишич перешел в "Челси" в зимнее трансферное окно из дортмундской "Боруссии" за 64 миллиона евро. По договоренности между клубами остаток сезона американец провел в "Боруссии" на правах аренды. Всего за немецкий клуб он провел 127 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 26 результативных передач.

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