Будущее Альбы в "Барселоне": появилась новая информация

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Будущее Альбы в "Барселоне": появилась новая информация
Защитник "Барселоны" Жорди Альба до сих пор не договорился с клубом о продлении контракта, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболист по-прежнему ведет переговоры с клубом по размеру заработной платы в новом соглашении. За переговорами Альбы с "Барселоной" внимательно следят "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", которые готовы переманить игрока.

Нынешний контракт Альбы истекает летом 2020 года, но "Барселона" предлагает ему новое пятилетнее соглашение.

В нынешнем сезоне 29-летний Альба провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал 14 голевых пасов.

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