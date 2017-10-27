Будущее Андре Гомеша в "Барселоне" под вопросом

Будущее полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша находится под вопросом, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб не стремится расстаться с португальцем, однако сам футболист хочет получать больше игровой практики.

У Гомеша есть предложения от "Ювентуса" и клуба из АПЛ, однако "Барселона" готова продать игрока только за внушительную сумму. "Сине-гранатовые" хотят выручить около 35 миллионов евро, которые были заплачены "Валенсии" летом 2016 года.

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