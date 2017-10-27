Будущее Андре Гомеша в "Барселоне" под вопросом

Теги барселонаандре гомешювентус

Будущее Андре Гомеша в "Барселоне" под вопросом

Будущее полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша находится под вопросом, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб не стремится расстаться с португальцем, однако сам футболист хочет получать больше игровой практики.

У Гомеша есть предложения от "Ювентуса" и клуба из АПЛ, однако "Барселона" готова продать игрока только за внушительную сумму. "Сине-гранатовые" хотят выручить около 35 миллионов евро, которые были заплачены "Валенсии" летом 2016 года.

Не пропустите: "Барселона" объявила Вермалену, Видалю и Турану, что готова расстаться с ними в январе. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Такие разные таймы: "Манчестер Юнайтед" минимально обыгрывает "Тоттенхэм"

Такие разные таймы: "Манчестер Юнайтед" минимально обыгрывает "Тоттенхэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 9 25
2 Валенсия 9 21
3 Реал Мадрид 9 20
4 Атлетико Мадрид 9 19
5 Леганес 9 17
6 Вильярреал 9 16
7 Бетис 9 16
8 Севилья 9 16
9 Реал Сосьедад 9 14
10 Сельта Виго 9 11
11 Атлетик Бильбао 9 11
12 Леванте 9 11
13 Эспаньол 9 10
14 Хетафе 9 9
15 Жирона 9 9
16 Депортиво Ла-Корунья 9 8
17 Эйбар 9 7
18 Лас Пальмас 9 6
19 Алавес 9 3
20 Малага 9 1
Полная таблица

топ-5 тегов