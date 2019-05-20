Будущее Ари в "Краснодаре" под вопросом

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал будущее форварда Ари.

"Будет ли Ари выступать за "Краснодар" в следующем сезоне? Честно сказать, это еще не решенный вопрос", - заявил Мусаев.

Ари выступает за "Краснодар" с 2013 года. В этом сезоне на его счету 10 голов и 5 результативных передач в 21 матче.

За тур до конца чемпионата "Краснодар" идет на третьем месте, имея одинаковое количество очков с идущим на второй позиции "Локомотивом".

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