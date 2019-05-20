Будущее Ари в "Краснодаре" под вопросом

Теги краснодараримурад мусаев

Будущее Ари в "Краснодаре" под вопросом

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал будущее форварда Ари.

"Будет ли Ари выступать за "Краснодар" в следующем сезоне? Честно сказать, это еще не решенный вопрос", - заявил Мусаев.

Ари выступает за "Краснодар" с 2013 года. В этом сезоне на его счету 10 голов и 5 результативных передач в 21 матче.

За тур до конца чемпионата "Краснодар" идет на третьем месте, имея одинаковое количество очков с идущим на второй позиции "Локомотивом".

Читайте также: "Краснодар" объявил об уходе двух основных игроков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" интересуется игроком сборной Украины

"Спартак" интересуется игроком сборной Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 29 61
2 Краснодар Краснодар 29 53
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 29 53
4 Спартак Москва Спартак Москва 29 49
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 29 48
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 29 45
7 Ростов Ростов 29 41
8 Оренбург Оренбург 29 40
9 Ахмат Ахмат 29 39
10 Рубин Рубин 29 36
11 Урал Урал 29 35
12 Динамо Москва Динамо Москва 29 32
13 Крылья Советов Крылья Советов 29 28
14 Уфа Уфа 29 26
15 Анжи Анжи 29 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов