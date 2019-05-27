Будущее Бекао в ЦСКА по-прежнему под вопросом

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Будущее Бекао в ЦСКА по-прежнему под вопросом

Защитник ЦСКА Родриго Бекао пока не знает, где он продолжит карьеру.

Аренда 23-летнего бразильца в армейском клубе истекает летом и стороны не могут договориться о полноценном сотрудничестве из-за финансовых требований футболиста.

"Я пока не знаю, останусь ли в ЦСКА. Пока идут переговоры. Но я бы очень хотел остаться в команде. По поводу интереса "Удинезе" я не в курсе. Этими делами занимаются мои представители. Мне конкретно об этом не сообщали", - сказал центрбек.

Отметим, что в текущем сезоне Бекао сыграл за ЦСКА 36 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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