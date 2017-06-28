Будущее Бензема зависит от Роналду
Будущее форварда мадридского "Реала" Карима Бензема зависит от решения, которое примет его партнер по команде Криштиану Роналду.
Как информирует испанская пресса, приход нападающего "Монако" Килиана Мбаппе в королевский клуб выглядит весьма вероятным событием. Поэтому вполне очевидно, что кому-то из звездного трио "сливочных" придется поступится своим местом в стартовом составе команды потенциально самому дорогому игроку в истории футбола.
Учитывая, что "Реал" уже заявил о том, что Гарет Бэйл останется в Мадриде, а место Роналду в королевском клубе не подвергается сомнению, покинуть Мадрид будет вынужден француз. Однако его будущее все еще может быть связано со "сливочными", если португалец все же решить сменить команду.
Напомним, Перес успокоил фанатов "Реала" заявлением о Роналду. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Дневник Кубка Конфедераций: Казань влюбляет, Браво выбивает Роналду
-
Кому улыбнется фортуна на "Фиште"? Германия и Мексика поспорят за вторую путевку в финал Кубка Конфедераций
-
Португалия - Чили - 0:0 (0:3 по пенальти) (обзор)
-
Браво, Клаудио Браво! Чили в серии пенальти обыгрывает Португалию и выходит в финал Кубка Конфедераций
-
Официально: "Зенит" пополнился еще двумя новичками
Лента новостей
-
Фурсенко: "Зенит" будет покупать только сильных легионеров"
-
Иньеста не будет присутствовать на свадьбе Месси
-
Фернандо Торрес определился с клубом, где он продолжит карьеру
-
Бельханда стал игроком "Галатасарая"
-
Бэйл выразил желание перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Марио Фернандес прокомментировал продление контракта с ЦСКА
-
"Рома" поставила ультиматум Маноласу
-
Энцо Перес переходит в "Ривер Плейт"
-
Два клуба АПЛ претендуют на Раноккью
-
Наби Кейта рассказал, в каких клубах хочет играть
-
Дефо перешёл в "Борнмут"
-
Сарсания: "Мак хочет в ПАОК"
-
Арбелоа: "Моуринью - самый храбрый человек в мире футбола"
-
"Барселона" хочет купить форварда "Сельты"
-
Ткачук стал игроком "Крыльев Советов"
-
"Нант" нацелился на бывшего хавбека московского "Динамо"
-
Гаджиев продлил контракт с "Амкаром"
-
Гинер считает, что ЧМ-2018 не даст толчок развитию российского футбола
-
Перес опроверг переговоры с "Манчестер Юнайтед" по Морате
-
Официально: Борини проходит медобследование в "Милане"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20