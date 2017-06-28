Будущее Бензема зависит от Роналду

Будущее форварда мадридского "Реала" Карима Бензема зависит от решения, которое примет его партнер по команде Криштиану Роналду.

Как информирует испанская пресса, приход нападающего "Монако" Килиана Мбаппе в королевский клуб выглядит весьма вероятным событием. Поэтому вполне очевидно, что кому-то из звездного трио "сливочных" придется поступится своим местом в стартовом составе команды потенциально самому дорогому игроку в истории футбола.

Учитывая, что "Реал" уже заявил о том, что Гарет Бэйл останется в Мадриде, а место Роналду в королевском клубе не подвергается сомнению, покинуть Мадрид будет вынужден француз. Однако его будущее все еще может быть связано со "сливочными", если португалец все же решить сменить команду.

Напомним, Перес успокоил фанатов "Реала" заявлением о Роналду. | soccernews.ru