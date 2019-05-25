Будущее Буффона определится на следующей неделе

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Будущее Буффона определится на следующей неделе

Руководство ПСЖ пока не приняло окончательного решения по сотрудничеству с вратарём Джанлуиджи Буффоном, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, финальный раунд переговоров между спортивным директором клуба Антеру Энрике и 41-летним футболистом состоится на следующей неделе.

Напомним, что контракт итальянца с "красно-синими" истекает по окончании текущего сезона, но в нём есть опция продления на один год.

Буффон присоединился к ПСЖ прошлым летом, сыграл 25 матчей и пропустил 25 голов.

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