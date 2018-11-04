Будущее Дринкуотера и Мозеса в "Челси" под вопросом

Наставник "Челси" Маурицио Сарри высказался о перспективах Дэниела Дринкуотера и Виктора Мозеса.

"У меня нет уверенности в их будущем в клубе. Они должны усердно тренироваться, чтобы заслужить места в составе" - приводит слова Сарри Football London.

Ранее сообщалось, что Сарри не будет просить клуб о подписании новичков в январе.

Мозес в этом сезоне принял участие в 6 матчах, а Дринкуотер только в одном.

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