Будущее Эдегора остается неопределенным
Фото: инстаграм Эдегора/Автор неизвестен
Норвежский полузащитник Мартин Эдегор все еще может уйти из мадридского "Реала".
Как сообщает журналист Антон Меана, положение норвежца в королевском клубе будет неопределенно до конца трансферного окна.
По информации источника, у "Мадрида" на руках есть несколько предложений по поводу перехода полузащитника.
Вторую половину прошлого сезона Эдегор провел в лондонском "Арсенале" на правах аренды.
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