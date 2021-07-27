Будущее Эдегора остается неопределенным

Теги реал мадридмартин эдегор

Будущее Эдегора остается неопределеннымФото: инстаграм Эдегора/Автор неизвестен

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор все еще может уйти из мадридского "Реала".

Как сообщает журналист Антон Меана, положение норвежца в королевском клубе будет неопределенно до конца трансферного окна.

По информации источника, у "Мадрида" на руках есть несколько предложений по поводу перехода полузащитника.

Вторую половину прошлого сезона Эдегор провел в лондонском "Арсенале" на правах аренды.

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