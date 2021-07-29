Будущее Эдегора зависит от решения "Реала"

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Будущее норвежского полузащитника "Реала" Мартина Эдегора остается неопределенным.

Как сообщает Фабрицио Романо, возможный уход норвежца в другой клуб зависит больше от решения "сливочных", чем от самого футболита.

По информации источника, если королевский клуб примет решение сохранить Иско, то они могут продать Эдегора.

Ранее СМИ сообщали, что "Арсенал" по-прежнему заинтересован в трансфере хавбека.

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