Будущее Эдегора зависит от решения "Реала"
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Будущее норвежского полузащитника "Реала" Мартина Эдегора остается неопределенным.
Как сообщает Фабрицио Романо, возможный уход норвежца в другой клуб зависит больше от решения "сливочных", чем от самого футболита.
По информации источника, если королевский клуб примет решение сохранить Иско, то они могут продать Эдегора.
Ранее СМИ сообщали, что "Арсенал" по-прежнему заинтересован в трансфере хавбека.
Также не пропустите: "Челси" показал гостевую форму на новый сезон. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов
-
"Мидтъюлланд" выбил "Селтик", ПСВ добил "Галатасарай": все результаты 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов 28 июля
-
"Фиорентина" ищет Кокорину новый клуб
-
"Краснодар" нацелился на Крыховяка
-
ЦСКА приглашает главного врача сборной России
Лента новостей
-
"Барселоне" нравится Кристиан Ромеро из "Аталанты"
-
В раздевалке "Реала" удивлены тем, насколько худым приехал Азар
-
"Манчестер Сити" представил новую гостевую форму на следующий сезон
-
Будущее Эдегора зависит от решения "Реала"
-
"Челси" показал гостевую форму на новый сезон (фото)
-
"Ювентус" хочет подписать одного из главных бразильских талантов
-
"Аталанта" может подписать защитника "Ювентуса"
-
"Милан" близок к продлению контракта с одним из лидеров команды
-
"Реал" в ближайшее время продлит контракт с одним из лидеров команды
-
Сульшер прокомментировал переход Варана в "Манчестер Юнайтед"
-
Главные новости дня: 28 июля
-
Руни высказался о скандале с обнаженными женщинами
-
"Вест Хэм" интересуется ветераном "Манчестер Юнайтед"
-
"Челси" согласовал зарплату с Кунде
-
Журналист Скира раскрыл детали перехода Шомуродова в "Рому"
-
Эдегор может снова покинуть "Реал"
-
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов
-
"Мидтъюлланд" выбил "Селтик", ПСВ добил "Галатасарай": все результаты 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов 28 июля
-
"Спартак" получил два предложения по Роше
-
"Фиорентина" ищет Кокорину новый клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14