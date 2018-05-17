Будущее Гризманна до сих пор не определено

Теги антуан гризманнатлетико мадридбарселона

Будущее Гризманна до сих пор не определеноБудущее форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна до сих пор не определено, информирует испанская пресса.

Сообщается, что руководство "матрасников" предпринимает отчаянные шаги, чтобы воспрепятствовать возможному переходу 27-летнего нападающего в каталонскую "Барселону". В частности, француза пытаются убедить принять предложение клуба о продлении действующего контракта с повышением ему оклада до 20 миллионов евро за сезон.

Напомним, Симеоне не видит ничего страшного в уходе Гризманна. | soccernews.ru

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