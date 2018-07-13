Будущее Хамеса будет определять "Бавария"

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Будущее Хамеса будет определять "Бавария"

Мадридский "Реал" не имеет права досрочно вернуть из аренды в "Баварии" полузащитника Хамеса Родригеса.

Как сообщает Bild, в договоре между клубами не прописана опция, согласно которой "сливочные" могли бы отозвать 27-летнего колумбийца ранее окончания срока соглашения.

Таким образом, будущее Хамеса полностью зависит от "Баварии", которая имеет право выкупа футболиста до лета 2019 года.

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