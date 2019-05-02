Будущее Хамеса в "Баварии" зависит от Ковача

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Будущее Хамеса в "Баварии" зависит от Ковача

"Бавария" все еще не приняла окончательного решения о выкупе Хамеса Родригеса.

Как сообщает Bild, все зависит от наставника команды Нико Ковача. Если Ковач останется в "Баварии", то Хамес, вероятно, покинет клуб. Напомним, что у игрока с тренером довольно напряженные отношения.

Арендное соглашение Хамеса истекает предстоящим летом и у "Баварии" есть право выкупа игрока за 42 миллиона евро. Права на колумбийца принадлежат "Реалу".

В этом сезоне на счету Хамеса семь забитых мячей и шесть результативных передач в 28 играх.

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