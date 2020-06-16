Будущее Ибрагимовича в "Милане" определится до конца июня
Пока неизвестно, где будет играть в следующем сезоне шведский нападающий Златан Ибрагимович.
Контракт 38-летнего футболиста с "Миланом" истекает этим летом и он может перейти в "Хаммарбю", который выразил готовность его подписать.
Однако звёздный форвард пока не принял окончательное решение о прощании с "россонери". До конца июня должна состояться встреча между игроком, его агентом Мино Райолой и исполнительным директором клуба Иваном Газидисом.
Напомним, что Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе, сыграл 10 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Ибрагимович нарушил медицинский регламент в Швеции. | http://soccernews.ru
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