Будущее Ибрагимовича зависит от трансфера Санчеса

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Будущее Ибрагимовича зависит от трансфера СанчесаБудущее форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича зависит от успешности переговорного процесса "красных дьяволов" по трансферу нападающего лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Так, по сведениям The Sun, в случае подписания самым титулованным клубом Англии игрока "канониров" агент 36-летнего шведа Мино Райола будет готов начать переговоры с клубом своего клиента о досрочном расторжении контракта. Ввиду возможного усиления конкуренции за место в составе "Юнайтед", Ибрагимович вполне может перебраться в США или Китай.

Напомним, Санчес договорился с "МЮ" по условиям личного контракта. | soccernews.ru

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