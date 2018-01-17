Будущее Ибрагимовича зависит от трансфера Санчеса

Будущее форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича зависит от успешности переговорного процесса "красных дьяволов" по трансферу нападающего лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Так, по сведениям The Sun, в случае подписания самым титулованным клубом Англии игрока "канониров" агент 36-летнего шведа Мино Райола будет готов начать переговоры с клубом своего клиента о досрочном расторжении контракта. Ввиду возможного усиления конкуренции за место в составе "Юнайтед", Ибрагимович вполне может перебраться в США или Китай.

Напомним, Санчес договорился с "МЮ" по условиям личного контракта. | soccernews.ru