Будущее Камавинга остается неопределенным
Фото: инстаграм Камавинга/Автор неизвестен
Будущее 18-летнего французского полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга остается неопределенным, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, футболист находится в ожидании того, что произойдет этим летом в переговорах с "Манчестер Юнайтед".
Контракт француза с "Ренном" рассчитан до лета 2022 года, уже с января он может вести переговоры с другими клубами о переходе на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что игрок хочет перейти в "Реал Мадрид". "Сливочные" заинтересованы в хавбеке, однако смогут подписать его только на правах свободного агента. Камавинга готов подождать еще один год, чтобы осуществить свою мечту.
ПСЖ также наблюдает за ситуацией.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18