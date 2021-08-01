Будущее Камавинга остается неопределенным

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Будущее Камавинга остается неопределеннымФото: инстаграм Камавинга/Автор неизвестен

Будущее 18-летнего французского полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга остается неопределенным, сообщает журналист Фабрицио Романо. 

По информации источника, футболист находится в ожидании того, что произойдет этим летом в переговорах с "Манчестер Юнайтед".

Контракт француза с "Ренном" рассчитан до лета 2022 года, уже с января он может вести переговоры с другими клубами о переходе на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что игрок хочет перейти в "Реал Мадрид". "Сливочные" заинтересованы в хавбеке, однако смогут подписать его только на правах свободного агента. Камавинга готов подождать еще один год, чтобы осуществить свою мечту.

ПСЖ также наблюдает за ситуацией.

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