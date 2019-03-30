Будущее Крооса в "Реале" под вопросом
Руководство мадридского "Реала" готово летом расстаться с полузащитником Тони Кроосом, сообщает El Confidencial.
По информации ресурса, боссы королевского клуба недовольны игрой звёздного немца в текущем сезоне. При этом они сомневаются, что футболист сможет вернуться на свой привычный уровень в будущем.
Впрочем, решение о возможной продаже хавбека будет принимать главный тренер команды Зинедин Зидан, который получил полномочия управлять всеми трансферными процессами.
В этом сезоне 29-летний Кроос сыграл за "Реал" 36 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов. Контракт между игроком и "сливочными" рассчитан до 2022 года. Его стоимость оценивается в 80 миллионов евро.
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|Реал Мадрид
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|Хетафе
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|6
|Севилья
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|Валенсия
|28
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|28
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|Реал Сосьедад
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|Леганес
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