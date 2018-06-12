Будущее Лемара зависит от решения Гризманна

Будущее вингера "Монако" Тома Лемара зависит от решения, которое сегодня примет форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн.

По сведениям Cadena Ser, 22-летний игрок монегасков входит в сферу интересов как "матрасников", так и каталонской "Барселоны". При этом "Атлетико" будет готов вступить в борьбу за него, если Гризманн таки решит уйти на "Камп Ноу", а "сине-гранатовые" предпримут попытки подписать вингера, если лидер атак мадридского клуба останется на "Ванда Метрополитано".

Напомним, о своем решении Гризманн объявит сегодня после обеда. | soccernews.ru