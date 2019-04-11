Будущее Матича в "Манчестер Юнайтед" под вопросом

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич может покинуть клуб предстоящим летом.

По сведениям The Independent, манкунианцы продадут 30-летнего футболиста, если получиться заполучить Деклана Райса из "Вест Хэма".

Соглашение Матича с клубом истекает в 2020 году. В этом сезоне он провел 35 игр, в которых забил один гол.

На счету Райса два забитых мяча и одна результативная передача в 34 матчах.

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