Будущее Мораты в "Ювентусе" оказалось под вопросом
Нападающий "Ювентуса" Альваро Мората может покинуть туринский клуб по окончании нынешнего сезона.
По информации AS, у "старой синьоры" нет денег на продление аренды испанского футболиста.
Напомним, что итальянцы могут выкупить форварда за 45 миллионов евро, либо продлить его аренду на год за 10 миллионов.
Права на 28-летнего игрока принадлежат мадридскому "Атлетико". "Ювентус" позаимствовал его в сентябре 2020 года.
В этом сезоне Мората забил 16 голов и сделал 12 ассистов в 35 матчах.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
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|20
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